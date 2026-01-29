Haberler

Çanakkale'de 15 yıl hapis cezası ile aranan şahıs saklandığı evde yakalandı

Çanakkale'de 15 yıl hapis cezası ile aranan şahıs saklandığı evde yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'de, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti suçundan 15 yıl 7 ay hapis cezası bulunan B.A., jandarma ekipleri tarafından saklandığı evde yakalanarak tutuklandı.

Çanakkale'de hakkında kesinleşmiş 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs, saklandığı evde jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.A., Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından dün düzenlenen operasyonla saklandığı evde yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şahıs, Çanakkale E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Kara kış geri geliyor! Meteoroloji'den 20 ile sarı kodlu uyarı

20 il için sarı kodlu uyarı! İstanbul'da kar için tarih verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler tarihi maçta oyundan alınınca çıldırdı

Onu daha önce böyle görmediniz! Tarihi maçta oyundan alınınca çıldırdı
Bakanlık alarma geçti! Bu oyuncağı çocuğunuzdan uzak tutun

Bakanlık alarma geçti! Bu oyuncağı çocuğunuzdan uzak tutun
Güllü'nün kızını yakacak itiraf! İşte Tuğyan'ın eski nişanlısının ifadesi

Güllü'nün kızını yakacak itiraf! İşte eski nişanlının ifadesi
AK Partili Özcan'dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...

AK Partili vekilden emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...
Arda Güler tarihi maçta oyundan alınınca çıldırdı

Onu daha önce böyle görmediniz! Tarihi maçta oyundan alınınca çıldırdı
Marketlerdeki gazlı içeceklere idrar karıştırdı! Savunması pes dedirtti

Popüler içeceklere idrar karıştırdı! Savunması "Yok artık" dedirtti
Yeşilçam'ın yıldızı Saadet Gürses: Borç batağındayım, yaşam mücadelesi veriyorum

Yeşilçam'ın yıldızının acı çığlığı: Yaşam mücadelesi veriyorum