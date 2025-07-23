Uyuşturucu Suçlusu Erzurum'da Yakalandı

Uyuşturucu Suçlusu Erzurum'da Yakalandı
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Erzurum'da jandarma ekipleri, hakkında yakalama kararı olan uyuşturucu madde ticareti suçlusu bir şahsı, kesinleşmiş hapis cezasıyla ceza infaz kurumuna teslim etti.

Erzurum'da jandarma ekipleri hakkında yakalama kararı olan şahsı ceza infaz kurumuna teslim etti.

Konu ilgili yapılan açıklamada, "Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan hakkında 6 yıl, 10 ay, 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs 19 Temmuz 2025 tarihinde Horasan ilçesinde yakalanarak adli makamlara çıkarılmış, tutuklanmasını müteakip Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Erzurum İl Jandarma Komutanlığı olarak aranan şahısların yakalanmasına yönelik mücadelemiz hız kesmeden devam edecektir" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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