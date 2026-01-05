Haberler

Uyuşturucudan 8 yıl 9 ay hapis cezası olan şahıs yakalandı

Uyuşturucudan 8 yıl 9 ay hapis cezası olan şahıs yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesinde, uyuşturucu suçlarından 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan A.A. (28) polis ekipleri tarafından yakalandı ve adli mercilere sevk edildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde uyuşturucu suçlarından 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan bir şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu suçundan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve ayrıca uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama suçundan hakkında yakalama kararı bulunan A.A. (28) tespit edilerek gözaltına alındı.

Yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

İşte memur ve emeklinin zam oranı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maduro sonrası koltuğu devralmıştı! Trump'ın tehdit ettiği Rodriguez'den sürpriz hamle

Trump'ın tehdit ettiği geçici devlet başkanından sürpriz hamle
İrfan Can Kahveci'ye sürpriz teklif

"Tamam" derse formayı giyecek! İrfan Can'a sürpriz teklif
İran kaosa sürükleniyor! Ölü sayısı 20'ye yükseldi, en kanlı müdahale İlam'da

Komşuda kaos büyüyor! Ölü sayısı arttı, en kanlı müdahale o şehirde
Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: Dezenflasyon genele yayıldı

Bakan Şimşek'ten enflasyon verilerine ilk yorum
Maduro sonrası koltuğu devralmıştı! Trump'ın tehdit ettiği Rodriguez'den sürpriz hamle

Trump'ın tehdit ettiği geçici devlet başkanından sürpriz hamle
Danimarka Başbakanı'ndan Trump'a Grönland yanıtı

Trump'ın açık açık işgal etmek istediği ülkeden çok sert yanıt
Survivor'da eleme heyecanı: Sürpriz isim yarışmaya veda etti

Survivor'da eleme heyecanı: Sürpriz isim yarışmaya veda etti