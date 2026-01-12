İskenderun'da hapis cezası ile aranan 2 kişi tutuklandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, uyuşturucu madde kabul etmek ve bulundurmak suçlarından hapis cezası ile aranan iki şahıs yakalandı ve mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde hapis cezası ile aranan 2 şahıs mahkemece tutuklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. kullanmak için uyuşturucu madde kabul etmek, bulundurmak suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan E.C.D. ile yine aynı suçtan 1 yıl 8 Ay hapis cezasıyla aranan M.E.A. İskenderun'da yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa