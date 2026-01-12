İskenderun'da hapis cezası ile aranan 2 kişi tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde hapis cezası ile aranan 2 şahıs mahkemece tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. kullanmak için uyuşturucu madde kabul etmek, bulundurmak suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan E.C.D. ile yine aynı suçtan 1 yıl 8 Ay hapis cezasıyla aranan M.E.A. İskenderun'da yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY