İskenderun'da hapis cezası ile aranan 2 kişi tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, uyuşturucu madde kabul etmek ve bulundurmak suçlarından hapis cezası ile aranan iki şahıs yakalandı ve mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. kullanmak için uyuşturucu madde kabul etmek, bulundurmak suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan E.C.D. ile yine aynı suçtan 1 yıl 8 Ay hapis cezasıyla aranan M.E.A. İskenderun'da yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
