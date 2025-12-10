Haberler

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında 8 şüpheli, çeşitli suçlamalarla gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden kan ve saç örnekleri alınarak adli işlemlere devam ediliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 8 şüpheli hakkında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak' suçlarından gözaltı kararı verilmişti. Jandarma tarafından gözaltına alınan 8 şüpheli, kan örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumu'na getirilmişti. Kan ve saç örnekleri alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

