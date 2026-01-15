Haberler

7'si narkotik, 11'i organize polisi tarafından yakalanan 18 şüpheli gözaltında

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'de son dönemdeki uyuşturucu soruşturması kapsamında 7'si narkotik polisi, 11'i organize polis olmak üzere toplam 18 kişi gözaltına alındı. Operasyon, geniş bir yelpazeyi kapsayarak, medya, iş dünyası ve sanat camiasını da içermekte.

Türkiye'de son haftalarda kamuoyunca bilinen isimlerin karıştığı uyuşturucu soruşturması kapsamında 7'si narkotik polisi, 11'i organize polisinde olmak üzere 18 kişinin 'şüpheli' sıfatıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, operasyonlar haber sunucularından iş dünyasının güçlü isimlerine, spor camiasından sanat dünyasına uzanan pek çok sektörü kapsayacak şekilde genişlemişti. Soruşturmanın son dalgasında İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda yeni göz altıların olduğu öğrenildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında 7'si narkotik polisi, 11'i organize polisinde olmak üzere 18 kişinin 'şüpheli' sıfatıyla gözaltına alındığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Voleybolcu Derya Çayırgan'ın da aralarında olduğu 18 kişi uyuşturucu soruşturmasında gözaltında

İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen voleybolcu gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vali adayı, OnlyFans modelinden 'günah vergisi' talep etti

OnlyFans modelinden öyle bir talepte bulundu ki! Duyan şaştı kaldı
Dünyanın en büyük deniz yılanı! Boyu 12 metreden uzun, köpek balıklarıyla besleniyor

Bilim dünyası şaşkın! Boyu 12 metre, köpek balıklarıyla besleniyor
Mersin Limanı'nda operasyon! 'Yer fıstığı' diye geldi, konteyner açılınca herkes şoke oldu

"Yer fıstığı" diye geldi, konteyner açılınca herkes şoke oldu
Baba, kızını ilk buluşmaya hazırladı

Ezber bozan hareket! Kızını ilk buluşmaya hazırladı
Vali adayı, OnlyFans modelinden 'günah vergisi' talep etti

OnlyFans modelinden öyle bir talepte bulundu ki! Duyan şaştı kaldı
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Önümüzdeki iki ay dalgalanma olabilir

Paranın patronundan kritik mesaj: Önümüzdeki 2 ayda...
Rejim çöküyor mu? ABD'nin 'kaçış' iddiası ortalığı fena karıştıracak

Bir devir son mu buluyor? Bakanlığın iddiası gündeme bomba gibi düştü