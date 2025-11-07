Haberler

Uyuşturucu Sevkiyatı Yaparken Yakalandılar

Uyuşturucu Sevkiyatı Yaparken Yakalandılar
Güncelleme:
Balıkesir'den İzmir'in Buca ilçesine uyuşturucu sevkiyatı yaptığı tespit edilen 10 şüpheli, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı. Operasyonda 14 bin 867 adet sentetik ecza hapı ile 147 bin 100 TL nakit para ele geçirildi.

Balıkesir'den İzmir'in Buca ilçesine uyuşturucu sevkiyatı yaptığı tespit edilen 10 şüpheli, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, Balıkesir'den İzmir'e uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı yönünde istihbari bilgi aldı. Harekete geçen ekiplerce yapılan takip sonucunda, sevkiyatın Buca ilçesi Göksu Mahallesi'nde gerçekleştirileceği tespit edildi. Şüphelilerin teslimat yapmak üzere buluştuğu sırada polis ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, araçta ve şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 14 bin 867 adet sentetik ecza hapı ile 147 bin 100 TL nakit para ele geçirildi. Operasyon kapsamında K.Y., K.G., Y.G., H.E.B., A.O., B.D., O.D., H.B.K., A.Ö.K. ve K.S. isimli 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
