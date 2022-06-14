Uyuşturucu sevkiyatı yapacakken yakalandılar

Antalya'da gelen ihbar üzerine araç takibi yapan narkotik polisi, sokak torbacılarına sevkiyat yapmak üzere olan şüphelileri kıskıvrak yakalayarak, araçta bulunan 32 bin 298 sentetik ecza hapa el koydu.

Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıs ve grupların deşifre edilerek uyuşturucu madde alıcı ve satıcısının irtibatının kesilmesi amacıyla çalışma yürütüldü. Yapılan çalışmalar çerçevesinde; S.E. isimli şahsın temin ettiği kullanımı özel reçeteye tabi sentetik eczaları, Antalya'da yasa dışı yollarla piyasaya süreceği yönünde bilgiler elde edildi. Bunun üzerine, A.A. ve S.E. isimli şahıslar, kullandıkları aracın takibe alınması sonucu, sokak torbacılarına sevkiyat yapacakları sırada kıskıvrak yakalandılar. Araçta yapılan aramada 32 bin 298 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Şüpheli A.A. ve S.E. isimli şahıslara "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak" suçundan işlem yapıldı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa