Uyuşturucu Serasına Jandarma Baskını

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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde uyuşturucu yetiştiren iki kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 19 kilo 650 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu serasına dönüşen eve jandarma baskını

SAKARYA - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde evin bir odasını iklimlendirme sistemi donatarak uyuşturucu yetiştiren iki kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde uyuşturucuya geçit vermiyor. Bu çerçevede, Serdivan ilçesinde yapılan operasyonda evin bir odasını iklimlendirme sistemi donatarak uyuşturucu yetiştiren E.P. ve S.H.M.isimli iki şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada ise 19 kilo 650 gram skunk maddesi, iklimlendirme sistemi ve muhtelif sayıda bitki besini ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.P. tutuklanırken, S.H.M.adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ORKUN KAYA - 3.Sayfa
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