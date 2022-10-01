Son dakika haberi... Uyuşturucu satmaya çalışan zanlı tutuklandı
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Son dakika haberlerine göre Uyuşturucu satmaya çalışan zanlı tutuklandı Adana'nın Feke ilçesinde uyuşturucu satmaya çalıştığı tespit edilen bir kişi gözaltına alındı.
Uyuşturucu satmaya çalışan zanlı tutuklandı
ADANA - Adana'nın Feke ilçesinde uyuşturucu satmaya çalıştığı tespit edilen bir kişi gözaltına alındı.
Feke İlçe Emniyet Amirliği Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliğinin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda ilçede uyuşturucu satıldığı belirlendi. Feke Cumhuriyet Savcılığı başlattığı soruşturma kapsamında polis operasyon düzenledi. Operasyonda lie öğrencilerine uyuşturucu hap satmaya çalıştığı belirlenen M.Y.gözaltına alındı. Zanlının evinde yapılan aramalarda uyuşturucu haplar ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.