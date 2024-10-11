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Uyuşturucu Satışına Operasyon: Bir Kişi Tutuklandı

Uyuşturucu Satışına Operasyon: Bir Kişi Tutuklandı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen K.G. tutuklandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde birçok kişiye uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen ve polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, aldıkları bir istihbaratı değerlendiren ekipler Ata Mahallesi'nde takibe aldıkları bir şüphelinin birçok kişiye uyuşturucu madde sattığını tespit etti. Operasyon için düğmeye basan narkotik ekipleri K.G. isimli şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.G. çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Uyuşturucu Operasyon Güvenlik 3-sayfa Efeler Sağlık Polis Hukuk Suç

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