Uyuşturucu Satışı Yapan Zanlılar, Markette Yakalandı

Uyuşturucu Satışı Yapan Zanlılar, Markette Yakalandı
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Uyuşturucu Satışı Yapan Zanlılar, Markette Yakalandı
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Arnavutköy'de polis ekipleri, markete uyuşturucu saklayan iki zanlıyı yakaladı. Toplam 376 gram uyuşturucu madde ele geçirildi ve şahıslarda 1.245 TL bulundu.

Uyuşturucuyu poşete koyup markete sakladı, polis ekiplerine yakalandı

İSTANBUL - Arnavutköy'de polis ekiplerini fark edince poşete koydukları uyuşturucuyu markete saklayan zanlılar, yakayı ele verdi. Şüphelendikleri şahısların peşinden markete giren yunus ekipleri, satışa hazır halde toplam 376 gram uyuşturucu ele geçirdi.

Arnavutköy Atatürk Mahallesi'nde ellerinde satışa hazır 20 paket uyuşturucu madde bulunan poşetle dolaşan 2 torbacı, devriye atan polis aracını fark ederek markete girdi. İçeride dolaşan zanlılar, uyuşturucu poşetini rafların arasına sakladı. Durumdan şüphelenen Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Polisleri şahısların peşinden girerek, markette yaptığı çalışmada raf arasına saklanmış satışa hazır vaziyette 20'şer gramdan oluşan 20 paket toplamda 376 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Polislere yakalanan M.R.D.ve C.D.polis merkezine götürüldü.

Şahıslarda yapılan üst aramasında uyuşturucu satışından elde edildiği tahmin edilen bin 245 TL ele geçirildi. Şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK - 3.Sayfa
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