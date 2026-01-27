Gaziantep'te uyuşturucu satarken yakalanan İran uyruklu sanığa 18 yıl hapis

Gaziantep'te uyuşturucu satışı yaptığı gerekçesiyle yakalanan İran uyruklu sanık Yashar R.'ye 18 yıl indirimsiz hapis cezası verildi.

Gaziantep'te uyuşturucu satışı yaptığı gerekçesiyle yakalanan İran uyruklu sanık Yashar R., Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, sanığa 18 yıl indirimsiz hapis cezası verildi. Mahkeme, sanık hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmamasına karar verdi.

Duruşmada savunma yapan sanık Yashar R., "Ailem şu an İran'da onları göremiyorum. Ailemi çok özledim. Cezaevinde çok zorlanıyorum. Çok pişmanım. Bir daha asla böyle bir şey yapmayacağım. Bunu yaptığım için ve şu an bu huzurda bulunduğum içinde çok pişmanım" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın eyleminin sabit olduğu kanaatine vararak cezayı indirimsiz şekilde hükme bağladı. Sanık, kararın ardından cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP