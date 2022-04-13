Uyuşturucu satın almak suçundan aranan şahsı polis yakaladı - Haberler

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Uyuşturucu satın almak suçundan aranan şahsı polis yakaladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Uyuşturucu satın almak suçundan aranan şahsı polis yakaladı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde uyuşturucu satın almak ve kullanmak suçundan hakkında yakalama kararı olan şahıs polis tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde uyuşturucu satın almak ve kullanmak suçundan hakkında yakalama kararı olan şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmada

hakkında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.K.K., isimli şahıs yakalanarak Dinar T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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