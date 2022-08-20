Uyuşturucu satıcısının evinden 112 parça tarihi eser çıktı

Ankara'da uyuşturucu satışı yaparak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen bir şahsın evinden 73 gram esrar ile 112 parça tarihi eser olduğu değerlendirilen eşya ele geçirildi.

Ankara'da uyuşturucu satışı yaparak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen bir şahsın evinden 73 gram esrar ile 112 parça tarihi eser olduğu değerlendirilen eşya ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Çankaya'da şüpheli değerlendirerek yakaladıkları M.Y.T. isimli şahsın üzerinde yaptıkları aramada 2.25 gram esrar ele geçirdi. M.Y.T.'nin beyanları ve yapılan teknik ile fiziki çalışmaların ardından uyuşturucu tedarikçisinin M.E. olduğunu tespit eden polis ekipleri, şahsı yakalamak için harekete geçti. M.E.'nin Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan evine düzenlenen operasyonda 73.30 gram esrar ele geçirildi. Evde yapılan aramalarda ayrıca; tarihi eser olduğu değerlendirilen 5 tüfek, 43 sikke, 5 mühür, 23 obje, 1 kilit, 1 çakmak, 4'ü kılıfsız 6 kılıç, 8 hançer, 1 terazi ağırlığı, 7 toplu tabanca, 2 el terazisi, 1 körük, 1 sürmelik, 2 barutluk, 1 kurşun dökme kalıbı, 1 kapaklı kap, 1 bakır yuvarlak şişe ile 1 adet taş objeyle birlikte toplam 112 parçaya el konuldu. Tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen eşyalar gerekli işlemlerin yapılmasının ardından Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesine teslim edildi.

Şüpheli şahıs adliyeye sevk edildi

Konuyla ilgili uyuşturucu madde içicisi olduğu değerlendirilen M.Y.T. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, M.E., emniyetteki işlemlerinin ardından yargılanmak üzere Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. - ANKARA