Uyuşturucu satıcısına jandarma darbesi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu satıcısı bir şahıs düzenlenen operasyon ile kıskıvrak yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu satıcısı bir şahıs düzenlenen operasyon ile kıskıvrak yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve satışının engellenmesine yönelik çalışmalar aralıksız olarak sürüyor. Edinilen bilgiye göre, aldıkları bir istihbaratı değerlendiren ekipler Reisköy Mahallesi'nde bir şüpheli şahsın ikametine gerçekleştirilen operasyonda, bir kilo 250 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi, 2 adet av tüfeği ve kenevir bitkileri ele geçirildi. Gözaltına alınan Ş.E.'nin sağlık kuruluşunda yapılan testinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN