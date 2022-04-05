Uyuşturucu madde satıcısı tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uyuşturucu madde satıcısı tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Uyuşturucu madde satıcısı tutuklandı

Eskişehir'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki gençleri zehirlemeye çalışan sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda H.D. isimli şüpheli yakalandı. H.D., üzerinde yapılan aramalarda, 14,39 gram esrar ele geçirildi. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli H.D., "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ESKİŞEHİR

Uyuşturucu madde satıcısı tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title