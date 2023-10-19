Uyuşturucu satıcısı kadın adliyeye ağlayarak girdi

Jandarma uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor

KARABÜK - Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonlar kapsamında gözaltına altına alınan uyuşturucu satıcısı kadın ağlayarak girdiği adliyeden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonları aralıksız devam ediyor. Jandarma timlerince merkeze Cumayanı köyünde iki ayrı eve eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyon kapsamında A.E.ile Y.H.isimli kadın gözaltına alındı. Kadın satıcının evinde arama yapan ekipler 105 gram bonzai, 50 adet sentetik hap ile birlikte A.E. isimli şahsın evinde ise bir adet 7,65 mm ruhsatsız tabanca ve buna ait mermi ile bir adet 9 mm kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Jandarmada yapılan sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şahıslar Y.H. isimli kadın adliyeye ağlayarak girdi. Uyuşturucu satıcısı kadın, "Uyusturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticaretini Yapmak" suçundan tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı cezaevine gönderilirken, A.E. isimli şahıs ile adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.