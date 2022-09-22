Uyuşturucu satıcısı güven timlerinden kaçamadı 3. Sayfa Haberleri Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timi Büro Amirliği'nce yapılan çalışmalarda çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timi Büro Amirliği'nce yapılan çalışmalarda çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre Güven Timi ekiplerince Tacettin Veli Mahallesi Kayaaltı Sokak üzerinde şüphe üzerine durdurulan O.Y.'nin yapılan üst aramasında sarılı peçete içerisinde 2.52 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. O.Y.'nin uyuşturucuyu nereden aldığını tarif etmesi üzerine Tacettin Veli Mahallesi Büyükbahçe Sokak üzerinde bulunan metruk binada çalışma yapan ekipler; Ç.T.'yi yakaladı. Ç.T.'nin yapılan üst aramasında ise şeffaf poşet içerisinde 3.40 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan araştırmalarda da Ç.T.'nin arandığı tespit edildi. Şüpheli 2 kişi gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Kayseri 3. Sayfa Haberler

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