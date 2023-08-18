Uyuşturucu satıcılarına göz açtırılmıyor

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda çeşitli suç kaydı bulunan 3'ü kadın 5 uyuşturucu satıcısı yakalandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyonlar devam ediyor. Düzce Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti suçu dahilinde yürütülen soruşturmada, Şehit Murat Demir Mahallesi 325. Sokak civarında yapılan çalışmalarda çeşitli suç kayıtları da bulunan S.A (31), F.K (22), E.Ç (34), M.N.P (21) ve S.K (25) isimli 3'ü kadın beş kişi yakalandı. Şahıslara ait 390 gram sentetik kannabinoid (Bonzai), 1 gram metamfetamin, hassas terazi, 3 adet sentetik ecza, 1 adet 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca ve aynı çapta 8 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınar şahıslar adli makamlara sevk edildiler. - DÜZCE