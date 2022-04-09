Uyuşturucu satıcıları kovalamaca sonucu yakalandı

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi polisin kovalaması sonucunda yakalandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde getirip satılacağı ihbarı alındı.

İçerisinde N.Ö. ve İ.M.A. isimli şahısların bulunduğu 02 KL 872 plakalı araç polisin 'dur' ikazına uymaması üzerine kovalamaca yaşandı. Uzun süren kovalama sonucu şahıslar araç ile birlikte yakalandı.

Şahıslardan N.Ö.'nün 8 adet suç kaydı, İ.M.A.'nın ise 4 adet suç kaydı olduğu öğrenilirken, şahısların araç ve üzerinden 2 paket halinde 19.5 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticaretinden gözaltına alınırken, İ.M.A. isimli şahsa uyuşturucu maddenin etkisinde araç kullanmaktan, trafiği tehlikeye düşürmekten ve dur ihtarına uymamaktan toplamda 11 bin 856 TL idari cezası kesilerek, araç trafikten men edilip, şahsın ehliyetine 5 yıl el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa