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Uyuşturucu satıcıları kaza yaparken suçüstü yakalandı

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde jandarmanın peşlerinde olduğunu fark eden uyuşturucu satıcıları kaçmak isterken kaza yaptı. Panikle otomobilden inen sürücü bagajdan aldığı, içinde uyuşturucu bulunan çantayla kaçmaya çalıştı. Kaza anı, sürücü ile yanındaki şüphelinin suçüstü yakalandığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde jandarmanın peşlerinde olduğunu fark eden uyuşturucu satıcıları kaçmak isterken kaza yaptı. Panikle otomobilden inen sürücü bagajdan aldığı, içinde uyuşturucu bulunan çantayla kaçmaya çalıştı. Kaza anı, sürücü ile yanındaki şüphelinin suçüstü yakalandığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu sattığı tespit edilen grubu günler öncesi teknik ve fiziki takibe aldı. Ekipler dün gece operasyona start verdi. Sivil jandarma ekiplerini fark eden ve "dur" ihtarına uymayan otomobil kaçmaya başladı. Ara sokaklar ile caddelerde de devam eden kovalamaca, İzmit Yenişehir Mahallesi Demokrasi Caddesinde son buldu. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, yol kenarında park halindeki 41 ADR 444 plakalı hafif ticari araca çarparak durdu. Panikle dışarıya çıkan sürücü topallaya topallaya otomobilin bagajından aldığı el çantasıyla kaçmaya çalıştı. Kocaeli il Jandarma Komutanlığı ekiplerinin hızlı müdahalesiyle sürücü ve sağ ön koltukta bulunan şüpheli suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli karakola götürüldü. Kaza sebebiyle hafifi ticari araç ve önünde bulunan bir diğer otomobilde maddi hasar oluştu.

Çantadan uyuşturucu çıktı

Öte yandan otomobil, ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 836 gram bonzai, 15,5 gram metamfetamin, 3,9 gram eroin, 10 ecstacy hap, 8 sentetik ecza, 3 cep telefonu, hassas terazi ve 12 bin 750 TL para ele geçirildi.

Aksiyon dolu anlar kamerada

Bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen görüntülerde, jandarma ekip aracından kaçan otomobilin park halindeki hafifi ticari araca çarptığı anlar yer alıyor. Görüntünün devamında, otomobilden inen sürücünün bagajdan aldığı çantayla kaçmaya çalıştığı ve jandarma ekiplerince yakalandığı görülüyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yenişehir Jandarma Kocaeli Güvenlik Uyuşturucu Operasyon Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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