Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uyuşturucu satan 3 kişi yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Uyuşturucu satan 3 kişi yakalandı

Mersin'de uyuşturucu sattığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Mersin'de uyuşturucu sattığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler Mut ilçesi Narlıdere Mahallesinde 3 şahsın uyuşturucu madde satışı yaptığını belirledi. Bunun üzerine belirlenen şahıslara yönelik operasyon yapan ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şahısların ev ve araçlarında yapılan aramada 250 gram esrar, 15 gram metamfetamin, 4 uyuşturucu madde kullanma aparatı ile 1 tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısları işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Mersin 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title