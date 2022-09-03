Uyuşturucu satan 3 kişi yakalandı 3. Sayfa Haberleri Mersin'de uyuşturucu sattığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı. Mersin'de uyuşturucu sattığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler Mut ilçesi Narlıdere Mahallesinde 3 şahsın uyuşturucu madde satışı yaptığını belirledi. Bunun üzerine belirlenen şahıslara yönelik operasyon yapan ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şahısların ev ve araçlarında yapılan aramada 250 gram esrar, 15 gram metamfetamin, 4 uyuşturucu madde kullanma aparatı ile 1 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısları işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü. - MERSİN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Mersin 3. Sayfa Haberler

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