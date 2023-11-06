Uyuşturucu Pazarlığı Tartışması Sonucu Kadın Öldürüldü

KIRŞEHİR'de uyuşturucu pazarlığı nedeniyle tartıştığı arkadaşı Gülbahar Tekten'i (38) öldüren Yaşar Yaşar (21), ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.

Olay, 16 Mayıs'ta Ankara Caddesi'ndeki 5 katlı bir binanın 3'üncü katında meydana geldi. Gülbahar Tekten'den uzun süre haber alamayan ailesi, durumu polise bildirdi. İhbarla adrese giden ekipler, çilingir ile girdikleri dairede Tekten'in cesediyle karşılaştı. Tekten'in bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenirken, 10 saatlik güvenlik kaydından şüphelinin Tekten'in arkadaşı Yaşar Yaşar olduğunu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

'GÜLBAHAR'I DEFALARCA BIÇAKLADIM'

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Yaşar ile taraf avukatları katıldı. Son sözleri sorulan Yaşar, "Gülbahar ile ara ara görüşmeler yapıyorduk. Yanına gittiğim gün birlikte uyuşturucu aldık. Bana 800 TL fiyat çekti. Telefonda da 250 TL diyordu. Sinirlendim, 'Beni mi çarpmaya kalkıyorsun?' dedim. Uyuşturucunun da etkisi ile kontrolü kaybetmiştik. Tartışmamız kavgaya dönüştü. Birden eline aldığı bıçakla parmağımı yaraladı. Bende o an sinirle Gülbahar'ı defalarca bıçakladım. Amacım, öldürmek değildi; korkutmak istemiştim. Uyuşturucunun etkisi ile ne yaptığımı hatırlamıyordum. Gülbahar'ın öldüğünü kendime geldikten sonra öğrendim. Olayın buraya kadar geleceğini hiç düşünemedim. Çok pişmanım" dedi. Mahkeme heyeti, Yaşar Yaşar'ı 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı.