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Uyuşturucu Parası İsteyen Şahıs Annesini Tehdit Ederek Tutuklandı

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Samsun'da uyuşturucu madde almak için annesinden para isteyen Y.K., tehditle para alamayınca eşyalara zarar verdi. Annesinin yardım istemesi üzerine yakalanan Y.K., mahkemece tutuklandı.

Annesini tehdit ederek uyuşturucu parası isteyen şahıs tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da uyuşturucu madde almak için annesinden para isteyen, alamayınca da evdeki eşyalara zarar vererek annesini ölümle tehdit eden şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde bağımlısı Y.K.evlerinde annesi F.K.'den uyuşturucu hap almak için para istedi. Annesinin para vermemesi üzerine onu ölümle tehdit eden Y.K., evdeki eşyalara, kapı ve pencerelere zarar verdi. Anne F.K. evden kaçarak KADES'e basıp polisten yardım istedi.

Y.K., İkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. F.K. oğlundan şikayetçi olarak, "Oğlum uyuşturucu hap kullanıyor. Para istiyor, vermeyince de kavga çıkartıyor. Benden uyuşturucu madde almak için para istedi. 'Para verin uyuşturucu alacağım, vermezseniz sizi öldürürüm' dedi. Ben para vermeyince camları kapıları kırıp eşyalara zarar verdi. Ben de evden kaçıp polisten yardım istedim" diye konuştu.

Uyuşturucu bağımlısı olduğunu itiraf eden Y.K. polisteki sorgulanmasının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Y.K.,' Tehdit ve mala zarar verme ' suçlarından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu Parası İsteyen Şahıs Annesini Tehdit Ederek Tutuklandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa
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