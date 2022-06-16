Uyuşturucu oto teybin içinden çıktı, 2 kişi gözaltına alındı - Haberler

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Uyuşturucu oto teybin içinden çıktı, 2 kişi gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Uyuşturucu oto teybin içinden çıktı, 2 kişi gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ta bir otomobilde yapılan aramada uyuşturucu maddesi teypten çıktı.

Kahramanmaraş'ta bir otomobilde yapılan aramada uyuşturucu maddesi teypten çıktı. Olayla ilgili jandarma ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri Pazarcık ilçesi Narlı Mahallesi'nde yapılan uygulamada şüphe üzerine bir otomobili durdurarak arama yaptı. Uyuşturucu arama köpeği 'Uygun'un da katıldığı operasyonda, ekipler otomobilin teybinin içine gizlenmiş 47 gram metamfetamin, 2 gram kubar esrar maddesi ele geçirdi. Olay ile ilgili M.A. (29) ve Y.Ö. (52) gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Jandarma 3. Sayfa Haberler

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