Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı
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Eskişehir'de gerçekleştirilen operasyonda 5,5 kilogram uyuşturucu madde ile yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Eskişehir'de gerçekleştirilen operasyonda 5,5 kilogram uyuşturucu madde ile yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2'si kadın 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilere ait ikametlerde yapılan aramalarda 5,5 kilogram bonzai ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa