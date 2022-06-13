Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

Eskişehir'de torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda 2 kişi yakalanırken bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Eskişehir'de torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda 2 kişi yakalanırken bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik olarak çalışma gerçekleştirdi. Odunpazarı ilçesinde yakalanan 2 şahsın üzerinde yapılan aramalarda 79,56 gram bonzai, 6,88 gram metamfetamin, 6 adet sentetik ecza hapı, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçu çerçevesinde gözaltına alınan M.Ç. ve B.N.C., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Eskişehir 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title