Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı - Haberler

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı Eskişehir'de sokak satıcılarına yönelik yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı. Eskişehir'de sokak satıcılarına yönelik yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Mahallesi'nde sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 269 adet sentetik ecza hap ve 0,91 gram esrar ele geçirilirken E. A. isimli şahıs gözaltına alındı. Şüpheli hakkında 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan işlem başlatıldı. Şüpheli E.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Cumhuriyet Mahallesi Emniyet Müdürlüğü Eskişehir 3. Sayfa Haberler

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