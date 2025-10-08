Haberler

Uyuşturucu Operasyonunda Şüpheli Evi Ateşe Verdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Beylikdüzü'nde, narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu baskını sırasında şüpheli, polisten kaçmak için evini ateşe verdi. Yangın itfaiye tarafından söndürüldü, şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde polisi karşısında gören şüpheli, uyuşturucu maddelerin yakalanmaması için evini ateşe verdi.

Olay gece saatlerinde Beylikdüzü ilçesi Dereağzı Mahallesi'nde yaşandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, şüpheli bir eve uyuşturucu baskını düzenledi. Polisi karşısında gören şahıs, uyuşturucu maddenin yakalanmaması için evi ateşe verdi. Yanan ev olay yerine çağrılan itfaiye tarafından söndürülürken, şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemelerden elde edilen deliller, incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Polisin olaya ilişkin çalışması sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gökçek'in oğlunu mest eden sözler

Erdoğan'ın parti grubundaki sözleri Gökçek'in oğlunu mest etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasaklı madde soruşturmasının ardından İrem Derici cephesinden ilk açıklama

Gözaltına alınan İrem Derici cephesinden ilk açıklama
Erdoğan'dan resepsiyon fotoğrafına ilk yorum: O kare gerçek Türkiye fotoğrafıdır

Erdoğan'dan resepsiyon fotoğrafına tek cümlelik yorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.