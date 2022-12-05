Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şahıs tutuklandı 3. Sayfa Haberleri Kastamonu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şahıs tutuklandı. Kastamonu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şahıs tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, şüpheli bir şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda şahsın evinde yapılan aramalarda 133.10 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs, tutuklandı. - KASTAMONU Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Kastamonu 3. Sayfa Haberler

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