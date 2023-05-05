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Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Karabük'te yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Karabük'te yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan "uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesi" faaliyetleri çerçevesinde U.U., M.Ç. ve Y.C. gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen üç zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi Ceza ve İnfaz Kurumuna konuldu. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Karabük 3. Sayfa Haberler

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