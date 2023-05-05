Karabük'te yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan "uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesi" faaliyetleri çerçevesinde U.U., M.Ç. ve Y.C. gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen üç zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi Ceza ve İnfaz Kurumuna konuldu. - KARABÜK