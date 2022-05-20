Uyuşturucu operasyonunda 895 adet hap ele geçirildi: 2 tutuklu - Haberler

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Uyuşturucu operasyonunda 895 adet hap ele geçirildi: 2 tutuklu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Uyuşturucu operasyonunda 895 adet hap ele geçirildi: 2 tutuklu

Bolu'da, narkotik ekiplerinin TEM Otoyolu'nda yaptıkları uyuşturucu operasyonunda 895 adet uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Bolu'da, narkotik ekiplerinin Tem Otoyolu'nda yaptıkları uyuşturucu operasyonunda 895 adet uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a seyir halinde olan bir otomobilde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, il sınırlarına girdiği belirlenen aracı TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu. Araçta yapılan aramalarda 895 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan Fahri Ş. (24) ve Samet E. (24) gözaltına alındı.

İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen şüpheliler işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - BOLU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

TEM Otoyolu, Uyuşturucu, Narkotik, Bolu, 3. Sayfa, Haberler

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