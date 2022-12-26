Uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama 3. Sayfa Haberleri Denizli'de madde kullanarak ticaretini yapan 7 tacir, çok sayıda malzeme ile yakalandıktan sonra tutuklandı. Denizli'de madde kullanarak ticaretini yapan 7 tacir, çok sayıda malzeme ile yakalandıktan sonra tutuklandı. Denizli'de uyuşturucu ticaretinin önüne geçmek için çalışma başlatıldı. 19-25 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılan faaliyetlerde kimlikleri belirlenen şüphelilere operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmada uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan 7 tacir gözaltına alındı. Faaliyette; toplam 358 gram esrar maddesi, 22 gram metamfetamin maddesi, 153 gram eroin maddesi, 2 adet sentetik ecza ve 2 adet tabanca ile 11 adet fişek ele geçirildi. İfadeleri sonrası adli makamlara sevk edilen 7 tacir, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Denizli Aralık 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.