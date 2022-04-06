Uyuşturucu operasyonunda 6 gözaltı - Haberler

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Uyuşturucu operasyonunda 6 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Uyuşturucu operasyonunda 6 gözaltı

Sakarya'da polis ekiplerince 3 ilçede gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 925 gram sentetik uyuşturucu, 464,26 gram metamfetamin maddesi ve 110 adet extacy ele geçirilirken 6 kişi de gözaltına alındı.

SAKARYA (İHA) - Sakarya'da polis ekiplerince 3 ilçede gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 925 gram sentetik uyuşturucu, 464,26 gram metamfetamin maddesi ve 110 adet extacy ele geçirilirken 6 kişi de gözaltına alındı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışma doğrultusunda Adapazarı, Arifiye ve Erenler ilçelerinde düzenlenen operasyonla şüpheli N.A., H.A.,E.K.,E.A.,N.Ç. ve H.C. yakalandı. Şüphelilerin ikamet ve araçlarındaki aramada ise 2 kilo 925 gram sentetik uyuşturucu, 464,26 gram metamfetamin maddesi, 110 adet extacy, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - SAKARYA

Uyuşturucu operasyonunda 6 gözaltı

Uyuşturucu operasyonunda 6 gözaltı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

sentetik uyuşturucu, Metamfetamin, Uyuşturucu, Sakarya, 3. Sayfa, Haberler

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