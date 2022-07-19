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Uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda değişik türlerde uyuşturucu madde ile yakalanan 5 kişiden 2'si gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda değişik türlerde uyuşturucu madde ile yakalanan 5 kişiden 2'si gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 5 kişiyi yakaladı. Ekipler şahıslar ile birlikte 3.70 gram metamfetamin, 0.87 gram eroin, 1 adet sentetik ecza ve 4 adet bong aparatı ele geçirdi. Operasyonda U.B. ve H.O. isimli 2 şahıs gözaltına alınırken, A.B., N.S. ve M.U., isimli şahıslar hakkında ise uyuşturucu madde kullanma suçundan haklarında işlem yapılarak serbest bırakıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar Hisarcık 3. Sayfa Haberler

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