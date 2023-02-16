Uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama 3. Sayfa Haberleri Muğla'nın Bodrum ilçesinde narkotik polisince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde narkotik polisince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, il dışından Bodrum'a gelip uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon yaptı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kullandıkları araçlar ve kaldıkları otel odalarında çok miktarda uyuşturucu madde, uyuşturucu paketleme malzemeleri ve silah ele geçirildi. Şüphelilerden 4'ü sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Narkotik Bodrum Muğla 3. Sayfa Haberler

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