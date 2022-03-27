Uyuşturucu operasyonunda 4 şahıs gözaltına alındı - Haberler

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Uyuşturucu operasyonunda 4 şahıs gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Uyuşturucu operasyonunda 4 şahıs gözaltına alındı

Diyarbakır'dan Adıyaman'a uyuşturucu getirmeye çalışan 4 şahıs jandarma ekiplerince yapılan operasyonda gözaltına alındı.

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'dan Adıyaman'a uyuşturucu getirmeye çalışan 4 şahıs jandarma ekiplerince yapılan operasyonda gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ile Akpınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalarda Diyarbakır'dan Adıyaman'a uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, Adıyaman- Şanlıurfa Karayolunda yaptıkları uygulamada, tespit edilen bir aracı durdurdu. Yapılan aramalarda araçta 2 kilo 250 gram esra maddesi ele geçirildi. Jandarma ekipleri araçta bulunan T.A., C.K., P.K., ve H.K., isimli 4 şahsı gözaltına aldı. Şahıslar sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu, Diyarbakır, Adıyaman, Jandarma, 3. Sayfa, Haberler

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