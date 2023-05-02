Uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Denizli'de yapılan eş zamanlı operasyonlarda tutuklanan 3 zehir tacirinden kilolarca uyuşturucu maddesi çıktı.

Denizli'de yapılan eş zamanlı operasyonlarda tutuklanan 3 zehir tacirinden kilolarca uyuşturucu maddesi çıktı.

Denizli'de güvenlik güçleri, uyuşturucunun önüne geçmek için çalışmalarını sıklaştırdı. Bu çerçevede uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda toplam 940 adet captagon hap,309 gram metamfetamin maddesi, 152 kök kenevir bitkisi, 114 adet sentetik ecza hap, 64 gram skunk maddesi, 48 gram eroin maddesi, 24 gram esrar maddesi, 3 adet tabanca, 4 adet mermi ele geçirildi.

Operasyon sonrası "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli makamlara sevk edilen toplam 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ