Üye Girişi
Haberi Paylaş
Uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Denizli'de yapılan eş zamanlı operasyonlarda tutuklanan 3 zehir tacirinden kilolarca uyuşturucu maddesi çıktı.

Denizli'de yapılan eş zamanlı operasyonlarda tutuklanan 3 zehir tacirinden kilolarca uyuşturucu maddesi çıktı.

Denizli'de güvenlik güçleri, uyuşturucunun önüne geçmek için çalışmalarını sıklaştırdı. Bu çerçevede uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda toplam 940 adet captagon hap,309 gram metamfetamin maddesi, 152 kök kenevir bitkisi, 114 adet sentetik ecza hap, 64 gram skunk maddesi, 48 gram eroin maddesi, 24 gram esrar maddesi, 3 adet tabanca, 4 adet mermi ele geçirildi.

Operasyon sonrası "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli makamlara sevk edilen toplam 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Denizli 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title