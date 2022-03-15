Uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı - Haberler

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Uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı

Adıyaman Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında B.A., M.D., ve F.Ö., isimli şahısların içerisinde bulunduğu araca yönelik operasyon düzenlendi. Adıyaman- Şanlıurfa Karayolu üzerinde gerçekleştirilen operasyonda şahıslar, polis ekiplerini fark ettikleri sırada kaçmaya başladı. Kaçan şahıslar araçtan 2 paket halinde toplam 630 gram ağırlığındaki uyuşturucuyu yola attı. Yaşanılan kovalamaca sonucunda şahısların içerisinde bulunduğu araç, Urfa Yol Ayrımı Kavşağında durduruldu. Gözaltına alınan 3 şahıs sorgulanmak üzere polis merkezine götürülürken uyuşturucu etkisinde araç kullanan M.D., isimli şahsa 9 bin 410 TL para cezası uygulandı. Öte yandan şahsın ehliyetine 5 yıllığına el konulurken araç ise trafikten men edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu, Adıyaman, Tragger, 3. Sayfa, Haberler

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