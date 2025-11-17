Haberler

Uyuşturucu Operasyonunda 141 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uluslararası uyuşturucu organize suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen 'Orkinos Bulut-2' operasyonunda 22 ilde 141 kişi yakalandı. Emniyet ve adalet birimleri, uzun süren çalışmalar sonucu elebaşları dahil birçok şüpheliyi adliyeye sevk etti.

Uluslararası uyuşturucu organize suç örgütüne yönelik 22 ilde düzenlenen "Orkinos Bulut-2" operasyonunda yakalanan 3'ü elebaşı olmak üzere 141 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, ulusal ve uluslararası boyutta uyuşturucu ticareti yapan ve bu suçtan elde ettikleri gelirleri aklamaya çalışan organize suç örgütlerinin üst düzey üyelerine yönelik geçtiğimiz cuma günü büyük bir operasyon gerçekleştirilmiş, "Orkinos Bulut-2" adı verilen operasyonda, ilk etapta F.K., A.M.G. ve V.G. isimli elebaşlarının da aralarında olduğu 138 kişi yakalanmıştı. Cezaevinde başka suçtan hapis yatan 3 kişinin de soruşturmaya dahil edilmesi ile gözaltı sayısı 141'e yükselmişti.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 5 aydır sürdürülen müşterek çalışmalar sonucu 22 ilde düzenlendiği aktarılan operasyon öncesinde Hollanda, İran, Estonya, Slovenya, Azerbaycan, Kırgızistan, Yunanistan, Panama, İngiltere, Belçika ve Bulgaristan polis teşkilatlarıyla bilgi ve belge paylaşımı yapılmıştı. Zincirleme operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, yurt içi ve yurt dışında ele geçirilen 18 ton 129 kilogram uyuşturucu ve uyarıcı madde ile 1 milyon 290 bin tablet uyarıcı haptan sorumlu oldukları saptanmıştı. Söz konusu baskınlarda F.K., A.M.G. ve V.G. isimli elebaşlarının da aralarında bulunduğu toplam 141 üst düzey organize suç örgütü üyesinin yakalandığı duyurulmuştu. Uluslararası organize suç ağlarının, MASAK tarafından şu ana kadar tespiti yapılan 647 taşınmaz, 186 araç, 1 holding, 113 şirket, 1 kuru yük gemisi ile şüphelilerin banka hesapları olmak üzere yaklaşık 15 milyar lira değerindeki mal varlığına el konulduğu da aktarılmıştı. Soruşturma kapsamında yakalanan şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu tamamlandı. Zanlılar, bu sabah yoğun güvenlik önlemi altında soruşturmanın yürütüldüğü Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Kabine bugün toplanıyor! Masada 85 milyonu kahreden olayın ilk bulguları olacak

Kabine toplanıyor! Masada 85 milyonu kahreden olayın ilk bulguları var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Icardi'nin Galatasaray'dan son istediği şey bardağı taşırdı! Yollar ayrılabilir

Galatasaray'dan son istediği şey bardağı taşırdı! Yollar ayrılabilir
İşçilerin grevi meyveyi dalında bıraktı! Kilosu 3 liraya kadar geriledi

İşçilerin grevi meyveyi dalında bıraktı! Kilosu 3 liraya kadar düştü
Fenerbahçe'nin istediği yıldız milli takımda kahraman oldu

Fenerbahçe'nin istediği yıldızın içinden adeta Messi çıktı
Sosyal medyada silahla meydan okudular, ekipler evlerinden aldı

Meydan okumanın sonu kötü bitti
Icardi'nin Galatasaray'dan son istediği şey bardağı taşırdı! Yollar ayrılabilir

Galatasaray'dan son istediği şey bardağı taşırdı! Yollar ayrılabilir
Eski HDP'li vekil Yeniden Refah Partisi'ne katıldı

Eski HDP'li vekil Erbakan'ın partisine katıldı
Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber

Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber
Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım

Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım
Yüksek emekli aylığı için bu tarihe dikkat! SGK uzmanı uyardı

Yüksek maaş için bu tarihe dikkat! Cebe 78 bin lira daha fazla girecek
Kadro dışı kalan İrfan Can'dan Fener taraftarını çıldırtan hamle

Kadro dışı kalan İrfan'dan Fener taraftarını çıldırtan G.Saray hamlesi
A Milli Takım'da son dakika değişikliği! Galatasaray'ın yıldızı çağrıldı

A Milli Takım'da son dakika değişikliği! Galatasaray'ın yıldızı çağrıldı
Terör örgütü PKK Zap'tan çekildi

Terör örgütü PKK, "Kale" olarak gördüğü noktadan çekildi
Türkiye'ye tatile gelen gurbetçinin istekleri pes dedirtti

Türkiye'ye tatile gelen gurbetçinin istekleri pes dedirtti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.