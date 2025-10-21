Uyuşturucu Operasyonunda 14 Gözaltı

Şırnak ve Mersin'de uyuşturucu satışı yapan şahıslara yönelik operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube müdürlüğü ekiplerince 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. İstihbari çalışmalar sonucunda Şırnak ve Cizre'de 17 ve Mersin'de 1 adres olmak üzere 15 şüpheliye ait 18 farklı adrese 60 ekip 277 personelin katılımı ile eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Mersin'in Akdeniz ilçesinde firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Şüphelilerin emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - ŞIRNAK