Üye Girişi
Haberi Paylaş
Uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Denizli'de yapılan eş zamanlı operasyonlarda tutuklanan 12 zehir tacirinden kilolarca uyuşturucu maddesi çıktı.

Denizli'de yapılan eş zamanlı operasyonlarda tutuklanan 12 zehir tacirinden kilolarca uyuşturucu maddesi çıktı.

Denizli'de güvenlik güçleri, uyuşturucunun önüne geçmek için çalışmalarını sıklaştırdı. Bu çerçevede uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda toplam 866 gram metamfetamin, 808 birim sentetik kannabinoid, 148 gram eroin, 36 gram esrar, 29 adet sentetik ecza hap, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet tabanca ve 6 adet mermi ele geçirildi.

Operasyon sonrası "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli makamlara sevk edilen toplam 12 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Denizli Seçim Sonuçları
Denizli Yerel Seçim Sonuçları 2019
Denizli Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Denizli 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title