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Uyuşturucu Operasyonu: Takside Yolcudan Uyuşturucu Ele Geçirildi

Uyuşturucu Operasyonu: Takside Yolcudan Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Aydın-Denizli Otoyolu'nda durdurulan bir takside yolcu konumundaki M.M. isimli kadından 118 gram metamfetamin ve kokain ele geçirildi. Operasyon sırasında kadının evinde de arama yapıldı.

Aydın- Denizli Otoyolu Kuyucak gişelerinde durdurulan takside yolcu konumundaki kadından bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Nazilli Otoyol Jandarma ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik icra edilen koordineli çalışma gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Denizli-Aydın Otoyolu Kuyucak gişelerinde durdurulan bir takside yolcu olarak bulunan M.M. (32) isimli şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu madde bulundu. Şahsın üzerinde ve Nazilli ilçesinde bulunan ikametinde yapılan aramalarda 118 gram metamfetamin, bir miktar kokain, 1 adet hassas terazi, 1 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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