Uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Adana'da polisin yaptığı operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' diye bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde satış yaptığı belirlenen 5 şüphelinin adreslerine eş zamanlı baskın yaptı. Adreslerde Aykut K., Yasin A., Adem A., Soner K. ile Abdurrahman G.'yi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ise 37 uyuşturucu hap, 8,5 gram metamfetamin, 43 gram eroin, 300 gram esrar, 0,9 gram bonzai ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin 600 TL ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Aykut K., Yasin A. ile Adem A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Soner K. adli kontrol şartı, Abdurrahman G. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. - ADANA