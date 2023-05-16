Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu yapıldı.

Olay, Kazımdirik-Turan Mahallesi'nde meydana geldi. Bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, baskın yaptıkları evde yaklaşık 10 gram metamfetamin adlı uyuşturucu madde ele geçirdi. Uyuşturucu madde incelenmek üzere muhafaza altına alındı. Uyuşturucu maddenin sahibi olduğu ileri sürülen şüpheli E.K. ise jandarma karakoluna alındı.

Jandarma ekipleri, uyuşturucu ile mücadelenin etkin şekilde sürdürüleceğine işaret etti. - TEKİRDAĞ