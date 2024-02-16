Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 8 kişiden 1'i tutuklandı

KARABÜK - Karabük'te uyuşturucuya karşı son 15 günde yürütülen operasyonlarda yakalanan 8 kişiden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesi faaliyetleri çerçevesinde saha çalışmalarını yürütüyor.

31 Ocak-15 Şubat tarihleri arası yürütülen planlı operasyonlar neticesinde toplam 8 şahıs yakalanırken 356 adet uyuşturucu hap, 1,32 gram esrar, pompalı tüfek ve 10 adet fişek ele geçirildi.

Operasyon çerçevesinde yakalanan şüphelilerden M.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.