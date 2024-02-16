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Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 8 kişiden 1'i tutuklandı

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Karabük'te son 15 günde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 8 kişiden biri tutuklandı. Operasyonlar sonucunda uyuşturucu hap, esrar, pompalı tüfek ve fişek ele geçirildi.

Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 8 kişiden 1'i tutuklandı

KARABÜK - Karabük'te uyuşturucuya karşı son 15 günde yürütülen operasyonlarda yakalanan 8 kişiden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesi faaliyetleri çerçevesinde saha çalışmalarını yürütüyor.

31 Ocak-15 Şubat tarihleri arası yürütülen planlı operasyonlar neticesinde toplam 8 şahıs yakalanırken 356 adet uyuşturucu hap, 1,32 gram esrar, pompalı tüfek ve 10 adet fişek ele geçirildi.

Operasyon çerçevesinde yakalanan şüphelilerden M.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Karabük Tutuklama 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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