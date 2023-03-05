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Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 13 şüpheliden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli'de polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 13 şüpheliden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Körfez ve Gebze ilçelerinde yapılan 3 ayrı operasyonda 178 gram metameftamin, 1 gram sentetik kannabinoid, 3 ecstasy ve hassas terazi ele geçirildi. Olaylara ilişkin 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i serbest bırakıldı, H.D. isimli şahıs hakkında ev hapis kararı verildi. Şüphelilerden M.K., C.Ü., M.K., A.K., G.T., M.K. ve M.M. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli Körfez 3. Sayfa Haberler

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