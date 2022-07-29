Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 23 kişi tutuklandı
Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 23 kişi tutuklandı İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda yakalanan 24 şüphelinin 23'ü tutuklandı.
Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 23 kişi tutuklandı
İSTANBUL - İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda yakalanan 24 şüphelinin 23'ü tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü birimleri, geçtiğimiz Salı günü "uyuşturucuyla mücadele" çerçevesinde "torbacı" ve "sokak satıcısı" olarak tabir edilen zehir tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirmiş, Üsküdar merkezli gerçekleştirilen çalışmalarda 24 şüpheli yakalanmıştı.
Çeşitli türde çok sayıda uyuşturucu maddenin de ele geçirildiği baskınlarda gözaltına alınan zanlıların işlemleri dün sona erdi.
Emniyet ekipleri tarafından adli makamlara sevk edilen 24 kişi hakim karşısına çıkarıldı. Şüphelilerin biri serbest bırakılırken, 23'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.