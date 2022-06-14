Uyuşturucu operasyonlarında 11 şahıs tutuklandı - Haberler

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Uyuşturucu operasyonlarında 11 şahıs tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Uyuşturucu operasyonlarında 11 şahıs tutuklandı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmalarında 13 günde 11 şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmalarında 13 günde 11 şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son 13 gün içerisinde 43 farklı operasyon yapıldı. Operasyonlarda 606,43 gram metamfetamin, 26,18 gram eroin, 12,68 gram sentetik kannabinoid, 3 adet ecstasy hap, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Toplam 53 kişinin işlem gördüğü olaylarda 11 şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Konularla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Cumhuriyet 3. Sayfa Haberler

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